دي مايو: أسف لغياب تنسيق أوروبي بشأن قضية الناشط التركي كافالا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أبدى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، الأسف لغياب تنسيق أوروبي بشأن قضية الناشط التركي كافالا.

هذا وقد استدعت وزارة الخارجية التركية سفراء 10 دول لدى أنقرة بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا في 18 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بسبب بيان مشترك أصدرته بخصوص محاكمة عثمان كافالا المتهم بالتورط في محاولة الانقلاب سنة 2016.

وبهذا الصدد، أضاف الوزير دي مايو خلال احاطة برلمانية الأربعاء، أن بلاده “لم يتم إخطارها بالمبادرة الدنماركية لمطالبة أنقرة بالإفراج عن المحسن عثمان كافالا، والتي على أساسها هددت تركيا بطرد 10 سفراء غربيين، في أزمة خمدت لاحقاً”.

وأوضح دي مايو اليوم أن “سفارتنا، على غرار نظيرتها الإسبانية ومعظم الدول الأعضاء في الاتحاد، لم يتم إخطارها بأي شكل من الأشكال بالمبادرة التي روجت لها السفارة الدنماركية في أنقرة”.

وأشار وزير الخارجية إلى “متابعة قضية كافالا باهتمام كبير، وسيكون من الضروري التحقق من تأثير التطورات الأخيرة، مع الأخذ بالاعتبار أن جلسة المحاكمة القادمة مقررة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر. بالتأكيد ما حدث يؤكد أنه لا سيما في قضايا مثل حقوق الإنسان، عندما لا يتحرك الاتحاد الأوروبي بطريقة موحدة فإنه يفقد قدرته تبني دور الريادة”.

وكرر رئيس الدبلوماسية الإيطالية القول: “أود أن أعرب عن أسفي لعدم التنسيق على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المبادرة”.