دي مايو: التزام مستمر بعمليات الإجلاء من أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو أن الحكومة الإيطالية قدمت “التزاما استثنائيا للتعامل مع حالة الطوارئ منذ آب/أغسطس ولضمان عمليات الإجلاء من أفغانستان، كجزء من عملية (أكويلا) الأمنية”.

وأشاد الوزير دي مايو في إحاطة برلمانية الأربعاء، “بالعمل الجماعي الاستثنائي للشؤون الخارجية، الدفاع والاستخبارات، الذي سمح لـ 5011 شخصا، بينهم 4890 أفغانيا، بمغادرة البلاد”، مبيناً أن “هؤلاء هم الموظفون الذين عملوا في الوحدة الإيطالية ببعثة (الدعم الحازم) لناتو، والمتعاونين مع السفارة والمؤسسات الإيطالية الأخرى وممثلي المجتمع المدني الأفغاني، مع عائلاتهم”.

وذكر رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن “الوضع الآن قد تغير وأصبح مطار كابول تحت سيطرة السلطات الأفغانية، ولهذا السبب، كان من الضروري وضع المعايير التي يتم بها تحديد الأولويات بين من أبدوا رغبتهم بمغادرة أفغانستان”، فلقد “بدأنا بأشخاص ذوي صلة بإيطاليا ولديهم حد أدنى من متطلبات المغادرة، بدءًا بحيازة جواز سفر، لديهم الحق بلم شمل أسري، تصريح إقامة، أو طلاب مسجلين في جامعاتنا”، مؤكداً “العزم على الاستمرار على هذه الطريق”.

كما ذكّر دي مايو ببدء “التعاون مع البلدان التي لا تزال تعمل في أفغانستان”، مثل قطر، والتي “تؤكد دعمها لعملياتنا”. وأوضح أن “وزارة الدفاع تعمل أيضًا على جلب متعاونين سابقين آخرين مع الكتيبة الإيطالية هم وعائلاتهم إلى إيطاليا عبر الرحلات التجارية، ممن تمكنوا من الوصول إلى بعض الدول المجاورة”.

وخلص الوزير الى القول إن “التقديرات تشير إلى أن حوالي 500 شخص سيحصلون على الدعم اللوجستي لحجرهم الصحي في منشآت عسكرية تم تحديدها لهذا الغرض بالفعل”.