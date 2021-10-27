إيطاليا: عمل على ممرات إنسانية من البلدان المجاورة لأفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها لويجي دي مايو، العمل على إقامة ممرات إنسانية لنقل المهاجرين الأفغان من البلدان المجاورة لها.

وأضاف الوزير دي مايو في إحاطة برلمانية الأربعاء، أن “إيطاليا تعمل في سياق مجموعة العشرين أيضًا، على إنشاء ممرات إنسانية من الدول المجاورة”، موضحًا أن “مذكرة التفاهم بين الحكومة (وزارتي الخارجية والداخلية) ومنظمات المجتمع المدني الإيطالية، المنظمات الدولية التقليدية الشريكة، المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قد بلغت مرحلة متقدمة”.

ثم أشار دي مايو إلى أن “وزارة الخارجية تنسق مجموعة عمل مشتركة بين الوزارات بشأن عمليات الإخلاء والاستقبال، مفتوحة على منظمات المجتمع المدني”، فضلا عن “فرقة عمل أصغر أيضاً، كلاهما مكرس لمهام تكميلية لإجلاء الأشخاص من أفغانستان”.