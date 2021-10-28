الرئيس الامريكي يصل فجر غد الجمعة الى روما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-من المقرر أن يصل الرئيس الامريكي، جو بايدن إلى روما في الساعات الاولى من يوم غد الجمعة للمشاركة في قمة مجموعة العشرين في يومي السبت والاحد القادمين.

وسيتوجه بايدن (الرئيس الكاثوليكي الثاني للولايات المتحدة بعد جون كينيدي) وزوجته في نفس اليوم إلى الفاتيكان لعقد لقاء خاص مع البابا فرنسيس، وسيركز اللقاء-حسبما أفاد البيت الابيض- على مواضيع حقوق الإنسان والوباء ومكافحة تغير المناخ والفقر.

كما سيعقد بايدن في وقت لاحق لقاءات ثنائية مع كل من الرئيس الايطالي سيرجو ماتاريلا ورئيس الوزراء ماريو دراغي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.