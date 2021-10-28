رئيس وزراء بريطاني أسبق يدعو لإمداد البلدان الفقيرة باللقاح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أطلق رئيس وزراء بريطاني أسبق نداء لإمداد الدول الفقيرة باللقاح المضاد لوباء كوفيد 19 لتحصين العالم ضد فيروس النزعة القومية.

جاء ذلك في نداء وجهه غوردون براون، وهو حالياً سفير منظمة الصحة العالمية، إلى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الذي يؤكد “معرفته منذ أكثر من 20 عامًا”، ووصفه بأنه “رجل دولة استثنائي، يتمتع بثقة أعضاء مجموعة العشرين والقادة الآخرين”.

وأوضح براون في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية الخميس، كيف أنه “خبر ممتاز أن تترأس مجموعة العشرين إيطاليا”، مما يمثل “فرصة لصنع التاريخ”، لإتاحتها “إمكانية تنسيق تدفق اللقاحات، وإيجاد الوسائل التي يمكن بواسطتها منع تفشي الأوبئة في المستقبل”.

ووفقًا لرئيس الوزراء الأسبق، فإن “من شأن مجموعة العشرين أن تحدث فرقًا”، بدءًا من “تنسيق توزيع اللقاحات في العالم”، لأن “المشكلة إذا كانت قبل ستة أشهر تتمثل بإنتاج اللقاحات، فهي تكمن الآن بعدم العدالة في التوزيع”.

وذكّر براون بأنه “تم تلقيح 5٪ فقط من سكان أفريقيا، بينما حصّنت أوروبا وأمريكا حوالي 70٪ من سكانها”. وقال إن “في البلدان الغنية بدأ إعطاء الجرعة الثالثة، أما في البلدان النامية فلا تسنح الفرصة للناس لتلقي الجرعة الأولى”، لافتاً إلى أن “بإمكان مجموعة العشرين فقط أن تحل هذه المشكلة، لأن لدى الدول المتقدمة فائض من اللقاحات غير المستخدمة ويجب نقلها بأسرع ما يمكن

ممكن إلى أفقر البلدان”.

وأعرب براون عن القلق من أن “الأيديولوجية السائدة حاليا هي تلك القومية”، والتي “يمكن لمجموعة العشرين ان تتخذ خطوة كبيرة إلى الأمام بشأنها”، محذّرا من أن “ذلك إن لم يتم، فسنخسر جميعًا” لأن “علينا أن ندرك أن هذه الحقبة القومية، وهي أكثر عدوانية مما كانت عليه قبل عشر أو خمس سنوات، تقف في الواقع عائق أمام التنمية والتجارة”.

وخلص رئيس الوزراء الأسبق الى القول: “نحتاج إلى مزيد من التعاون بين الدول إذا أردنا تجنب بعض المزالق التي تنتظرنا في الأشهر المقبلة”.