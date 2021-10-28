مسؤول أمني إيطالي: 11 مقاتلا أجنبيا عادوا للبلاد من مجموع 144 مغادر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن مسؤول أمني إيطالي أن 144 “مقاتلا أجنبيا” كانوا غادروا التراب الايطالي للانضمام الى التنظيمات الجهادية بمختلف مسارح الحروب، توفي منهم 56 وعاد 11 الى البلاد.

وقال قائد وحدة العمليات الخاصة (روس) لقوات الدرك الإيطالية (كارابينييري)، باسكوالي أنجلوسانتو، خلال جلسة إستماع أمام لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب “وفقًا لتقدير قدمه اليوروبول، نحن نتحدث عن 5000 مقاتل غادروا أوروبا للذهاب إلى مسارح الحروب، واليوم نتعامل مع حوالي 1500 من عائدين محتملين، أي أولئك الذين يمكنهم العودة حتى من خلال استغلال طرق الهجرة”.

وأضاف “غادر في السابق إيطاليا 144 مقاتلا: توفي 56، وعاد منهم 35 إلى دول أوروبية أخرى، و 11 إلى إيطاليا”، مؤكدا أن العائدين يخضعون للمراقبة من طرف القوات الامنية.

وتدرس لجنة الشؤون الدستورية مشروعي قانون بشأن منع “التطرف الجهادي العنيف” وتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الظاهرة.