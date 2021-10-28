ميلوني تدعم ترشيح يمين-الوسط لبرلسكوني رئيسا للجمهورية الايطالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) اليميني المعارض، جورجا ميلوني الخميس أن حزبها يدعم تولي رئيس الوزراء الاسبق، سيلفيو برلسكوني (85 عاما)، منصب رئاسة الجمهورية خلفا للرئيس الحالي سيرجو ماتاريلا، الذي تنتهي ولايته الرئاسية في شهر شباط/فبراير القادم.

وقالت ميلوني، في تصريح للصحفيين على هامش حدث في روما، “إذا انتخب البرلمان سيلفيو برلسكوني رئيسا للجمهورية، فلا أحد (في الحزب) يستطيع أن يقول شيئا مخالفا”. واضافت “سنرى ما سيحدث”، ولكنها أشارت إلى أن تيار يمين-الوسط لا يملك العدد الكافي من البرلمانيين لفرض مرشحه، إلا أنه “بوسعه أن يلعب دورا رياديا في هذه المعركة وعلى أي حال سينال برلسكوني دعم (إخوة إيطاليا)”.