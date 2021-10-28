فون دير لاين: قمة روما ستناقش تعزيز الانتعاش العالمي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين أن قمة مجموعة العشرين في روما نهاية الاسبوع الحالي ستناقش “كيفية تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي”، كما “سنتحدث أيضًا عن سلاسل التوريد، حيث يكافح العرض لمواكبة الطلب المتزايد بسرعة، وأعتقد أننا سنناقش ارتفاع أسعار الطاقة والذي إذا استمر يمكن أن يشكل تهديدًا على الانتعاش العالمي”.

ولفتت فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل قبل أن تتوجه إلى روما لحضور قمة أكبر عشرين اقتصادا في العالم، إلى أنه من بين أمور أخرى، ستناقش مجموعة العشرين اتفاقية الحد الأدنى للضرائب العالمية للشركات متعددة الجنسيات، بعد توافق 136 دولة في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على فرض ضريبة أرباح تقدر بـ 15%. وقالت إن “الاتفاق على إصلاح ضريبي شامل هو خطوة تاريخية ويتعلق الامر بتنفيذها: ونحن مستعدون لتنفيذها بسرعة”، متوقعة أن تكون واقعا عالميا بنهاية عام 2022.