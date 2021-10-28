إيطاليا: 50 وفاة جديدة بـ كوفيد وتسجيل 4866 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- كشفت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) صدرت مساء الخميس تسجيل 4866 إصابة بالفيروس خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و50 حالة وفاة.

العدد الكلي للاشخاص للذين تعرضوا للعدوى بالوباء، بمن فيهم المتعافون والحالات الايجابية المؤكدة الراهنة والضحايا، منذ بداية الازمة الصحية في الاشهر الاولى من العام المنصرم، يبلغ اليوم 4 ملايين 757 ألفا و231، حصد الوباء أرواح 132 ألفا و4 منهم.

الوفيات الاربعاء كانت 50 وفاة والاصابات 4598 إصابة، فيما بلغ معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات التي اجريت 0.85% متراجعا عن الـ1% المعلن أمس.

وحسب بيانات وزارة الصحة، ارتفع عدد المرضى بوحدات العناية الفائقة في المستشفيات مقارنة بالامس بمقدار 6 ليبلغ اليوم 347، بينما تراجع عدد من يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية بعد خروج 6 مرضى، ليصبحوا 2609.

المتعافون من الوباء إرتفع عددهم إلى 4 ملايين 548 ألفا و449، بعد شفاء 3 آلاف و400 بين أمس واليوم.