دي مايو: الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة بحاجة لبعضهما البعض

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو أن “الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بحاجة إلى بعضهما البعض اليوم أكثر من أي وقت مضى لضمان أن تكون مسارات كل منهما للخروج من الأزمة منسقة ومتقاربة ويعزز كل منهما الآخر”.

جاء ذلك لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للجنة الاستثمار عبر الأطلسي بالعاصمة روما، معربا عن الثقة بأن هذه اللجنة ستشكل منصة مهمة للحوار والتعاون بشأن فرص الاستثمار الواسعة والاستراتيجية بشكل متزايد بين إيطاليا والولايات المتحدة.

وأشار رئيس الدبلوماسية الايطالية إلى أن مجلس التجارة والتكنولوجيا الامريكي-الاوروبي الذي انعقد مؤخرا في مدينة بيتسبرغ بالولايات المتحدة كان “نتيجة مباشرة” للقمة الأوروبية-الأمريكية في بروكسل منتصف حزيران/يونيو الماضي، والذي “يمثل محركًا لتكثيف التعاون التجاري عبر الأطلسي والاستثمار وتعزيز القيادة التكنولوجية والصناعية على أساس القيم المشتركة”.

وأردف دي مايو “سنعمل معًا، أيضًا بهدف تجنب الحواجز التجارية غير الضرورية، وبنهج متماسك تجاه المعايير التكنولوجية الناشئة، ومرونة سلاسل التوريد، لمعالجة ممارسات السوق المشوهة واستخدام التكنولوجيا في مكافحة تغير المناخ وتعزيز حقوق العاملين”.