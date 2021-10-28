المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية: تخفيف تدريجي للديون العامة كي لا نقتل الانتعاش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بولونيا- رأى المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني أنه “من المهم للغاية أن يكون هناك مسار تدريجي لتخفيف الديون لا يقتل الإنتعاش”، في إشارة إلى جدل أوروبي بين دول الشمال والجنوب الاوروبية من المحتمل أن يتصاعد في المستقبل القريب بشأن العودة إلى الميثاق الاوروبي للاستقرار والنمو الذي يفرض على الحكومات الوطنية ضوابط على الموازنة والدين العام.

وقال جينتيلوني، متحدثًا الخميس في كلية إدارة الأعمال بجامعة بولونيا الايطالية “إن تخفيض الديون هو هدف مقدس وضروري، وإبقاء الإنفاق الجاري تحت السيطرة أمر مهم”، ولكن فيما يتعلق بقاعدة الديون، “أعتقد أنه في ظل الظروف الحالية يعيش غالبية المواطنين الأوروبيين في بلدان يكون فيها هذا النوع من القواعد غير واقعي تمامًا”.

وأكد جينتيلوني أنه “إذا اقترحت أي دولة إعادة النظر في مواثيق الاستقرار والنمو، فهذا لن يشكل مصدر عار بالنسبة لي، لكن المفوضية ستسعى إلى توافق في الآراء لتعديل مجموعة القواعد التي يتم بموجبها تخفيض الدين”.

وفي إشارة إرتفاع حجم الدين العام بصورة كبيرة في دول جنوب أوروبا على خلفية أزمة وباء كوفيد-19، على وجه الخصوص إيطاليا التي يناهز دينها العام حاجز الـ160% إلى الناتج المحلي الاجمالي، نوه جينتيلوني بأنه “إبان إقرار معاهدة ماستريخت، كان متوسط ​​سعر الفائدة 4.4%، أما اليوم فالمعدلات سلبية أو قريبة من الصفر”. وأردف “بالنسبة للميزانية الإيطالية، فإن تكلفة هذا الدين أقل: ولكن بما أن الأسواق لم تختف وأيضا مسألة المقارنة بين ديون الدول، يجب على الجميع التحكم في الديون وأن يكون لديهم مسار تخفيض واقعي لا يقتل النمو “.