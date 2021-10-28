دراغي: اقتصاد إيطاليا سينمو بنسبة 6% هذا العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعاد رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي التأكيد على أن اقتصاد بلاده سينمو هذا العام بنسبة 6%، بعد انكماشه العام المنصرم بحوالي 9% جراء فترة الاغلاق لمكافحة أزمة وباء كوفيد-19.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مساء الخميس أعلن فيه إقرار الحكومة بالاجماع لقانون موازنة وصفه بـ”التوسعي”. وقال “هذه الموازنة ترافق الانتعاش وتتوافق تمامًا مع الوثائق الأخرى التي توجه العمل الاقتصادي لهذه الحكومة”.

وقال إن قانون الموازنة الجديدة “يستهدف الطلب ولكن أيضًا العرض: نحن نخفض الضرائب ونحفز الاستثمارات”، مشيرا الى أن “مشكلة الدين العام وعدم كفاية المزايا الاجتماعية وعدالة نظامنا الاجتماعي التي لم نتمكن من التعامل معها في السنوات الماضية من الممكن التغلب عليها من خلال النمو: ستنمو البلاد أكثر من 6% وهذه بوصلة واستراتيجية هذه الحكومة”.

وشدد دراغي على أنه “يجب أن نحافظ على هذا النمو أيضًا في السنوات القادمة، والذي كان كبيرا في الارباع الاولى الثلاثة (لهذا العام) والمؤشرات تفيد بأن الربع الاخير سيكون إيجابيا”. وتحدث دراغي عن “إهتمام متزايد بجودة هذا النمو”، وقال “هذه سابقة وتغير في تفكير المعنيين بالاقتصاد في أوروبا”.