بايدن يصل إلى روما للمشاركة بقمة مجموعة العشرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – اليوم الأول في روما للرئيس الأمريكي جو بايدن على ضوء قمة مجموعة العشرين يومي غدً والأحد.

وقد هبطت الطائرة الرئاسية (Air Force One) تحمل الرئيس والسيدة الأولى جيل بايدن على متنها في الساعات القليلة الماضية.

ويرافق بايدن، الذي قدم خطته البالغة 1.750 مليار دولار للرعاية الاجتماعية والتغيّر المناخي قبل مغادرته، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، من بين آخرين.

ويتضمن جدول الأعمال المعلن، لقاءات مع البابا ورئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا ورئيس الوزراء ماريو دراغي خلال الساعات القليلة المقبلة. ثم لقاء وجهًا لوجه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وستكون غلاسكو على ضوء قمة (Cop26) الأممية حول المناخ”، المقررة من 1ـ12 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، هي المحطة الثانية في جولة بايدن الأوروبية، وهي الثانية منذ وصوله إلى البيت الأبيض.