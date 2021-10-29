وزير فرنسي: عمل ثنائي ممتاز مع إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير فرنسي إن رئيس الوزراء “ماريو دراغي في إيطاليا وإيمانويل ماكرون في فرنسا، اتخذا القرارات الصحيحة لإعادة إطلاق النشاط الاقتصادي”.

وفي حديث لصحيفة (كورييري ديلّا سيرا) الإيطالية الجمعة، قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير، إن في إيطاليا، “ستكون هناك نسبة نمو تصل إلى 6٪ في عام 2021 وتوقعات بأكثر من 4٪ في عام 2022″، كما أن “الوضع الاقتصادي الفرنسي إيجابي أيضًا: 6.25٪ نمو في عام 2021 و 4٪ في عام 2022”.

وذكر أن فرنسا وإيطاليا “ستتخذان خيار الإصلاحات الهيكلية نفسه”، مشيدًا بـ”القرارات المتخذة بشجاعة ومثابرة من قبل ماريو دراغي، على سبيل المثال فيما يتعلق بإصلاح العدالة أو الإصلاح الضريبي”.

وبشأن مجموعة العشرين في روما والضرائب على المستوى الدولي، أضاف لو مير “إن رؤساء الدول والحكومات مدعوون لتأكيد القرارات التي تم اتخاذها على مستوى وزراء مالية مجموعة العشرين بشأن الحد الأدنى من الضرائب المفروضة على الشركات متعددة الجنسيات وفرض ضرائب على الشركات الرقمية العملاقة”، لافتاً إلى “إنها ثورة ضريبية ذات أهمية كبيرة، ستؤتي ثمارها أمولا كثيرة: حوالي 150 مليار دولار كإيرادات ضريبية إضافية سنويًا في جميع أنحاء العالم”.

وسلط الوزير الضوء على أنه “إن كانت لدينا هذه النتيجة اليوم، فنحن مدينون لجودة عمل نظيري (الإيطالي) دانييلي فرانكو”، مبيناً أن “قمة مجموعة العشرين المالية في البندقية في تموز/يوليو الماضي كانت حاسمة”.

وفي حديثه عن الطاقة النووية، شدد وزير الاقتصاد على أن “كل بلد حر في قراراته بشأن مسائل الطاقة”، وقال إنه يراقب بعناية “تطور الجدل في أوروبا” بهذا الشأن. ولفت إلى أن “في ألمانيا، حيث توجد تساؤلات حول مزيج الطاقة الجيد، وكذلك في إيطاليا، لاحظت أنه للمرة الأولى منذ عقود، أثار وزير (التحوّل البيئي الإيطالي روبرتو تشينغولاني) مسألة الطاقة النووية مرة أخرى”.

كما تحدث لو مير عن النقص العالمي في أشباه الموصلات باعتباره “القضية الاستراتيجية الرئيسية الثالثة للخروج من أزمة الوباء بعد نقص القوى العاملة وأسعار الطاقة”.

ورأى أنه “يمكن تلخيص ما يتعلق بهذا الأمر في كلمة واحدة: الاستقلال، حيث تضطر مصانع (Stellantis)، وهي فخر فرنسي إيطالي، إلى إبطاء الإنتاج بسبب عدم وجود ما يكفي من أشباه الموصلات”.

وأكد الوزير أنه “يمكن أن تكون الإجابة فرنسية – إيطالية: نحن مستعدون لدعم مجموعة (Stmicroelectronics) التي تنتج أشباه موصلات عالية الجودة بالقرب من غرونوبل، وفي إيطاليا، من الضروري أن تزيد هذه الشركة طاقتها الإنتاجية وتعيد التأكيد على التفضيل الأوروبي”. واختتم بالقول: “يجب علينا التعاون والتنسيق”، فيما بيننا.