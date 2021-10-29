إيني: طاقة إنتاج الهيدروكربونات في الربع الثالث 1.69 مليون برميل يومياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مجموعة (إيني) الايطالية للطاقة إنها سجلت إنتاجاً للهيدروكربونات في الربع الثالث من العام الجاري، بلغ 1.69 مليون برميل نفط/يوم، أي برميل من النفط المكافئ يوميًا.

وأضاف عملاق الطاقة الإيطالي في تقرير الجمعة، أن “الزيادة في الإنتاج كانت بنسبة 1.2٪ مقارنة بالربع نفسه من عام 2020 وبالسعر نفسه، وبنسبة 6٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2021″، أما “في الفترة التدريجية فقد كان الإنتاج بحجم 1.66 مليون برميل يومياً، أي بانخفاض بنسبة 4٪”.

وذكر التقرير أن “النمو استمر من خلال زيادة إنتاج الغاز من قبل حقلي ظهر في مصر وميراكس في إندونيسيا، الذي بدأ العمل به في نيسان/أبريل الماضي”.

وخلص تقرير (إيني) مشيراً إلى أن “في الفترة التدريجية، كان الأداء مشروطًا بزيادة نشاط الصيانة في النرويج وإيطاليا والمملكة المتحدة، وانخفاض النشاط في نيجيريا وتراجع انتاج الحقول الناضجة”.