ديسكالزي: نتائج ربع سنوية ممتازة واتجاه نمو مستمر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال الرئيس التنفيذي لـ(إيني) كلاوديو ديسكالزي، إن “النتائج الممتازة لهذا الربع من العام تؤكد اتجاه النمو المستمر لأدائنا الاقتصادي والمالي”.

وفي معرض تعليقه على النتائج التي وافق عليها مجلس إدارة المجموعة أمس، سلط ديسكالزي الضوء على أن “إنتاج المنبع ينتعش مقارنة بالصيانة السابقة وقد نما بنسبة 6٪ إلى 1.69 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميًا وبما يتماشى مع التوجيهات”.

وذكر أن “إيني تؤكد ريادتها في مجال الاستكشاف وفي نموذج تعزيز وتطوير الاكتشافات”، مبيناً أنه “في ساحل العاج، من خلال اكتشاف حقل (Baleine)، سنهدف لأول مرة إلى تطوير متسارع تم تصوره منذ البداية بدون انبعاثات تشغيلية صافية لتوريد الغاز إلى السوق المحلية”.

وأشار رئيس عملاق الطاقة الإيطالي إلى أن “في مجال الغاز والغاز الطبيعي المسال، قمنا بتحسين محفظتنا وأجرينا مفاوضات مهمة مع فائدة كبيرة متوقعة على نتائج العام، وبفضل الأداء العالي لجميع أعمالنا، حققنا في الربع الثالث 2.5 مليار يورو من القيمة المضافة للعملة المحلية، وصافي ربح بـ1.4 مليار يورو، وهو بأعلى مستويات السنوات الأخيرة”.

واسترسل: “علاوة على ذلك، في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أتاح خلق رأس المال القوي والإدارة الدقيقة للتكاليف أكثر من 4 مليارات يورو من التدفق النقدي الحر، وهو أكثر من كافٍ لتغطية إجمالي توزيعات الأرباح وإعادة الشراء لعام 2021”.

وأضاف ديسكالزي أنه “في سياق مجموعة قوية بشكل متزايد، نقوم بتسريع خطة الانتقال”، حيث “سيسمح لنا إدراج الشركة التي تتضمن البيع بالتجزئة والطاقة المتجددة بتعزيز نموذج أعمال فريد من نوعه، وهو أمر ضروري لإزالة الكربون من استهلاك عملاء التجزئة”، علاوة على ذلك، “نواصل الاستثمار لتحقيق مشروع (CCS) في المملكة المتحدة في مجال (HyNet) الذي يتنافس للحصول على أموال من الحكومة البريطانية”.

كما أشار رئيس (إيني) إلى “توسع اختياراتنا طويلة الأجل مع نجاح اختبار الاندماج المغناطيسي الذي يمكن أن ينفتح على أفق تطور تكنولوجي هائل في مجال توليد الكهرباء”. وفي الختام، “تؤكد مجموعتنا التزامها بالانضباط المالي لتقليل الحياد النقدي، في التطور السريع للتقنيات لتسريع خطط إزالة الكربون، وكذلك في السعي لاستخراج القيمة من المحفظة وإنشاء محركات نمو جديدة”.