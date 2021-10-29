دي مايو: تخصيص 1.5 مليار يورو سنويًا حتى عام 2026 للتصدير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو إن “مناورتنا الاقتصادية الأخيرة، تنطوي على تمويل الصادرات بـ1.5 مليار يورو سنويًا بطريقة هيكلية حتى عام 2026”. وأضاف الوزير دي مايو في تصريحات متلفزة الجمعة، أن “هذا العام 2021، عام مهم لأننا حققنا فيه رقماً قياسياً مطلقاً لصادرات المنتجات الإيطالية إلى العالم”، مؤكداً أن هذا الرقم “يعني مزيداً من العمل في إيطاليا ونمو منتجاتنا في أنحاء العالم”.

وأوضح الوزير في هذا السياق، أن “الشركات التي تنتقل إلى الخارج، تعرف أنها ستحظى بمبلغ 1.5 مليار يورو من التمويل المدعوم كل عام”.

وأشار دي مايو إلى أن قمة مجموعة العشرين ستبحث موضوعات تمتد من “الضرائب العالمية على الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة، إلى العمل الجاري لضمان وقف الانبعاثات سنة 2050 على المستوى العالمي بشكل عام”.

كما استشهدًا الوزير بالخطوات المتخذة في مجال مكافحة جائحة فيروس كورونا، وتحدث عن “النتائج الملموسة التي تحققت خلال الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين، وهي صيغة لا تشهد مشاركة حلفاءنا فقط، بل دول أخرى مهمة على المستوى العالمي مثل الصين والهند”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية مخاطباً شعب روما بالقول: “سيكون هناك بعض الانقطاعات في عمل شبكة الطرق، لكن الأمر يستحق ذلك”، في إشارة إلى الصعوبات اللوجستية في العاصمة خلال يومي اجتماعات مجموعة العشرين.