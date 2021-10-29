مينيتي: أفريقيا الضيف الصخري لقمة مجموعة العشرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال ماركو مينّيتي، رئيس مؤسسة (Med-Or) للبحوث التابعة لمجموعة ليوناردو، إن “هناك ضيف صخري في قمة مجموعة العشرين التي ستفتتح رسميًا غدًا في روما، ألا وهو إفريقيا”.

وأستهل مينّيتي مقالاً نشرته له صحيفة (لا ريبوبليكا) الجمعة، بالقول إنه “سيتم استعراض جزء مهم وحاسم من القضايا التي سيواجهها عظماء العالم هناك في تلك القارة، لكن من مجموعة العشرين هناك فقط دولة أفريقية واحدة فقط، وهي جنوب إفريقيا”.

وأكد وزير الداخلية الإيطالي الأسبق كيف أن “إيطاليا قد أحسنت الفعل بدعوة الاتحاد الأفريقي”، وهو “خيار مهم يكشف، في الوقت نفسه عن الوعي والحساسية”، إزاء القارة السمراء.

وتابع قائلاً: “من خلال الاجتماعات مع إفريقيا، أصبح من الواضح إلى أي مدى أصبحت هذه القارة اليوم حاسمة بالنسبة لاستقرار الكوكب”، بدءًا من “تحدي التغيّر المناخي، وانطلاقًا من قضية الأمن الصحي الكبرى”.

وكتب مينّيتي أن “العالم لن يخرج أبدًا من دوامه الوباء إذا لم يتقاسم الرعاية والوقاية مع إفريقيا”، مؤكداً أنه “بهذه الطريقة، يتم التغلب على أي أنانية قصيرة النظر فيما يتعلق بمشاطرة اللقاحات واستخدامها”.

وأشار القيادي في الحزب الديمقراطي الإيطالي إلى “كلمتين رئيسيتين: الأمن، مفهوم بمعناه الأوسع للمصطلح، والازدهار الاقتصادي”. وأوضح أن في الأسابيع الأخيرة، “لم يتوقف شيء في إفريقيا” و”بعد ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى، يمكن لمقاولي فاغنر الروس الوصول إلى باماكو ومالي”.

ولفت إلى “الطغمة العسكرية في هذا البلد الأخير، أقدمت على إحداث انقلاب داخل انقلاب في قلب منطقة الساحل، وهي خط المواجهة في القتال ضد الميليشيات المحلية لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، مع وجود مهمة عسكرية أوروبية متزايدة الأهمية، منغمسة في سيناريو تبدو فيه أن النيجر حجر الزاوية الوحيد للأمن والديمقراطية معًا”.

ونوه مينّيتي بأن الانقلاب في السودان “بقيادة الجناح العسكري للرئيس برهان الذي كسر المحاولة، ربما كان الأهم في أفريقيا، على صعيد توازن مؤسساتي صعب بين الممثلين العسكريين، الميليشيات وسياسيي المجتمع المدني”، وأشار إلى أن “تعزّز تطور العلاقات بين الخرطوم والقاهرة، وهو تحالف رئيسي لا على صعيد ليبيا وحسب، بل في القضية الحساسة للغاية المتمثلة بسد جيرد الكبير على النيل الأزرق”.