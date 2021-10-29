لقاء بايدن وماكرون يتمحور حول أوكوس، الساحل ودول المحيط الهادئ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – يجري في العاصمة الإيطالية اليوم أول لقاء وجهاً لوجه بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ الأزمة التي أشعلتها اتفاقية (أوكوس) الأمنية الثلاثية بين واشنطن ولندن وكانبيرا.

وقال قصر الإليزيه في بيان الجمعة، إن الرئيس الفرنسي سيلتقي الرئيس الأمريكي اليوم في مقر السفارة الفرنسية لدى الكرسي الرسولي (فيلا بونابرت).

وذكر البيان أنه بعد الإعلان عن معاهدة (أوكوس)، في خضم أزمة الغواصات، أجرى بايدن وماكرون محادثة هاتفية في 22 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وأعلن الإليزيه، أنهما اتفقا على بدء “عملية مشاورات معمقة” لبناء “الشروط التي تضمن الثقة” و”اقتراح إجراءات ملموسة لتحقيق أهداف مشتركة” وكذلك الاتفاق على عقد اجتماع نهاية الشهر الجاري.

وذكر بيان الإليزيه أن “جلسة اليوم التي تتم وجهاً لوجه، والمقرر عقدها عند حوالي الساعة 4.15 عصراً، ستتيح إمكانية مواصلة تنفيذ التعاون الملموس بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما في منطقة الساحل ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ”.