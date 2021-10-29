ليتّا: حاجة لاتفاقية أوروبية على غرار شنغن مع من يؤيدنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى الأمين العام للحزب الديمقراطي الإيطالي، إنريكو ليتّا، أن “هناك حاجة إلى اتفاق على غرار منطقة التأشيرة الموحدة (شنغن) بشأن المهاجرين، لأننا بالجلوس حول الطاولة مع جميع البلدان الأوروبية، لن نتوصل لاتفاق أبدًا”.

وأوضح ليتّا في كلمة لدى افتتاحه لدورات كلية السياسة في روما، الجمعة أنه “يجب أن نبدأ من أهم الدول التي تقول إنها تريد إنشاء منطقة كشنغن، تشتمل على طرق قانونية للهجرة الاقتصادية، وإبرام الاتفاق مع كل من يؤيد ذلك”.

وأضاف ليتا متسائلا “هل سيكون هناك 20، 18، 22 بلداً؟ فلنبني هذه المنطقة مع من يمتلك الاستعداد لذلك، كما هي الحال مع نشوء شنغن، والذي كان أهم تعاون معزز بدأته الدول الخمس المؤسسة للاتحاد الأوروبي بدون إيطاليا، لأنه بلادنا لم تنضم إليها في البداية، بل دخلت ضمنها بعد 10 سنوات وبجهد كبير”.