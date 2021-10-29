البابا فرنسيس يستقبل رئيس جمهوريّة كوريا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ استقبل البابا فرنسيس في القصر الرسولي بالفاتيكان اليوم الجمعة، رئيس جمهورية كوريا جاي إن مون

وجاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه “تمت الإشارة خلال المحادثات الودية إلى العلاقات الثنائية الجيدة والإسهام الإيجابي الذي تقدمه الكنيسة في المجتمع”، وكذلك “لتعزيز الحوار والمصالحة بين الكوريتين”.

وذكر البيان وفقاً لإذاعة الفاتيكان، أنه “تمّ الإعراب عن أمنية أن يتمكن الجهد المشترك والإرادة الصالحة من تعزيز السلام والتنمية في شبه الجزيرة الكورية، يعضدهما التضامن والأخوّة”. كما “تمّ التطرق خلال المحادثات إلى بعض المسائل ذات الطابع الإقليمي والإنساني”.

وخلص بيان الكرسي الرسولي الى القول إن “الرئيس مون التقى لاحقًا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، وأمين سر العلاقات الفاتيكانية مع الدول، المونسنيور پاول ريتشارد غالاغر”.