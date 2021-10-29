دي مايو: فيروس كورونا لا يعرف حدوداً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن “فيروس كورونا لا يعرف حدوداً”، ولهذا السبب “يجب أن نساعد في تطعيم العالم كله”.

وفي حديثه خلال برنامج متلفز الجمعة عن وباء كوفيد 19، ذكّر الوزير دي مايو، بأنه خلال الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين، “عقدت قمة الصحة العالمية في إيطاليا”، وأوضح أنه خلال هذا الحدث، “قمنا بسلسلة من التدخلات لمساعدة البلدان التي تواجه صعوبات”.

ثم أشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أن “في إيطاليا يدور الحديث عن إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، بينما تم تطعيم 2% فقط من المواطنين بالجرعة الأولى في أفريقيا”.