البابا يستقبل الرئيس الامريكي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استقبل البابا فرنسيس صباح اليوم الجمعة رئيس الولايات المتحدة الامريكية جو بايدن والذي التقى لاحقا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول الكاردينال بييترو بارولين رفقة أمين السر للعلاقات مع الدول المطران بول ريتشارد غالاغر.

وجاء في بيان لدار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه قد تم “خلال المحادثات الودية التطرق إلى الالتزام المشترك في حماية الكوكب والعناية به، والوضع الصحي ومواجهة جائحة كوفيد-19، هذا إلى جانب قضية اللاجئين ومساعدة المهاجرين”.

ونوه البيان بأنه “قد تمت الإشارة أيضا إلى حماية الحقوق الإنسانية، بما في ذلك حق الحرية الدينية وحرية الضمير”، ملفتا إلى أن المحادثات كانت “فرصة لتبادل الرؤى حول بعض القضايا الدولية الحالية، وذلك أيضا في سياق قمة مجموعة العشرين في روما وتعزيز السلام في العالم عبر المباحثات السياسية”.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن اللقاء بين البابا وضيفه الامريكي استمر حوالي 90 دقيقة، ليكون بذلك الأطول بالمقارنة مع الاجتماعات السابقة مع رؤساء الولايات المتحدة، حيث لم يتجاوز لقاء البابا مع الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2017 الـ30 دقيقة ومع الاسبق باراك أوباما في عام 2014، الـ 50 دقيقة.