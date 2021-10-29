إيطاليا: التزام مجموعة العشرين بتطعيم 70% من سكان العالم بحلول منتصف عام 2022

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الصحة الايطالي، روبرتو سبيرانتسا اليوم الجمعة أن مجموعة العشرين للمالية والصحة وافقت على تشكيل فريق عمل دائم، ترأسه في السنة الاولى إيطاليا وإندونيسيا، الرئيس الدوري القادم لمجموعة العشرين بشأن إيصال اللقاحات المصادة لوباء كوفيد-19 في العالم.

وقال سيبرانتسا بعد ختام اجتماع وزراء المجموعة، عشية قمة العشرين، “تشاطرنا الحاجة إلى تعزيز حملات التطعيم في جميع أنحاء العالم ، والالتزام بالوصول إلى 40% من سكانه لتطعيمهم بحلول نهاية العام و 70% بحلول منتصف عام 2022”.

وأضاف “أرى أنها أولوية لأن اللقاح لا يمكن أن يكون امتياز ولكن حق لجميع دول العالم. أما بالنسبة للأموال المتاحة لهذه العملية، كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم: هناك التزام من جميع دول مجموعة العشرين بالتدخل بدعم اقتصادي قوي للغاية. لقد حددنا هدف التطعيم بنسبة 70%، وسيتم استثمار المبالغ اللازمة. لم يعد من الممكن اعتبار الصحة عبئا ماليا بل استثمار كبير”.