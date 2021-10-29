تغير المناخ وكورونا والعلاقات عبر الاطلسي محور لقاء ماتّاريلا-بايدن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اشارت مصادر بالرئاسة الجمهورية الايطالية إلى أن إجتماع الرئيسين الايطالي سيرجو ماتّاريلا والامريكي جو بايدن بمقر الرئاسة في روما (قصر كويرينالي) تمحور حول حالة الطوارئ المناخية ووباء كوفيد-19 والعلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأفادت بأن بايدن شدد خلال اللقاء، الذي استمر حوالي 45 دقيقة، على “عودة” الادارة الامريكية إلى التحالف عبر شمال الأطلسي، “حجر الزاوية في السياسة الأمريكية”.

بدوره، شكر ماتّاريلا بايدن على الاعراب عن هذه المشاعر، مشيرًا إلى أن قرار فرض ضرائب على OTTs، أي خدمات الوسائط المقدمة مباشرة إلى المستخدمين عبر الإنترنت، جاء “نتيجة لهذا الانسجام الجديد”.