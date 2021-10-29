سالفيني يأمل تمكن دراغي من إطلاق حوار مع روسيا والصين بشأن إرتفاع أسعار الطاقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- أعرب زعيم حزب الرابطة الايطالي، ماتيو سالفيني عن الامل بأن يتمكن رئيس الوزراء ماريو دراغي من إطلاق حوار مع كل من الاتحاد الروسي وجمهورية الصين الشعبية حول تكلفة الطاقة والمواد الخام.

وقال سالفيني، الذي ينتمي حزبه إلى الائتلاف الحاكم، في تصريحات صحفية الجمعة عشية القمة: “نحن بحاجة إلى خفض تكلفة الطاقة للشركات والعائلات. تكلفة الطاقة تزداد بنسبة 300%. آمل أن يقود دراغي، خلال قمة مجموعة العشرين، المجتمع الدولي للحوار مع الصين وروسيا. لا حاجة للاستمرار في شن الحرب على هاتين الدولتين”.

بشار إلى أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ يشاركان في أعمال القمة عبر تقنية الاتصال عن بعد.