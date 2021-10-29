دراغي يستعرض وبايدن الاوضاع في أفغانستان والمتوسط وليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أستعرض رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي والرئيس الامريكي جو بايدن، في لقائهما الجمعة عشية قمة مجموعة العشرين، مختلف الأزمات الدولية الراهنة، “لا سيما أفغانستان، في أعقاب نتائج الاجتماع الاستثنائي لقادة مجموعة العشرين من 12 تشرين/أكتوبر الجاري، وحالة عدم الاستقرار في البحر المتوسط ​​وفي ليبيا”.

واشارت مذكرة صدرت عن رئاسة الوزراء الايطالية في أعقاب اللقاء إلى أن الزعيمين، أكدا، من ناحية أخرى، “متانة الروابط عبر الأطلسي وفائدة تطوير الدفاع الأوروبي في مجال الأمن أيضا لمصلحة ضفتي الأطلسي، ضمن علاقة تكاملية”.