بايدن يؤكد قوة العلاقات بين واشنطن وروما ويثني على قيادة دراغي لمجموعة العشرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-واشنطن- أعلن البيت الابيض أن الرئيس جو بايدن التقي الجمعة في روما رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي “لتأكيد قوة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإيطاليا وشكر رئيس الوزراء على قيادته الشخصية لمجموعة العشرين خلال عام من التحديات العالمية المتداخلة”.

وأشار البيان، إلى أن الزعيمين ثمّنا خلال لقائهما الثنائي عشية قمة مجموعة العشرين، “الإنجاز التاريخي المتمثل في اتفاق على تحديد الحد الأدنى للضرائب العالمية، وبناء القدرات ضد الأوبئة المستقبلية، والالتزام بتسريع تحييد الكربون في إنتاج الكهرباء”.

كما “شكر الرئيس بايدن رئيس الوزراء دراغي على كل ما عملته إيطاليا لدعم شعب أفغانستان، بما في ذلك عقد جلسة استثنائية لمجموعة العشرين لمعالجة جهود مكافحة الإرهاب والمساعدات الإنسانية ، وإسكان أكثر من 4000 أفغاني بشكل مؤقت في طريقهم إلى الولايات المتحدة في آب/أغسطس الماضي”.

كما تطرق اللقاء الثنائي إلى “التحديات التي تواجه الأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط”، ​معيدين “التأكيد على أهمية جهود ناتو للردع والدفاع ضد التهديدات من كل اتجاه استراتيجي”، كما تم التأكيد مجددًا “الالتزام الراسخ بالعلاقات الثنائية والروابط عبر الأطلسي، بما في ذلك من خلال ناتو”. وشدد الزعيمان الامريكي والايطالي على “أهمية الشراكة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك العمل المستمر لضمان أن القواعد التي تحكم اقتصاد القرن الحادي والعشرين تستند إلى قيم ديمقراطية مشتركة”.