ماتاريلا يستقبل عباس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت رئاسة الجمهورية الايطالية أن “الرئيس سيرجو ماتاريلا استقبل صباح اليوم بمقر الرئاسة (قصر كويرينالي) رئيس فلسطين، محمود عباس”.

وأشارت إلى أن غداء عمل إنعقد في وقت لاحق مع الضيف الفلسطيني بحضور وزير الخارجية لويجي دي مايو.

ووفق وكالة الانباء الرسمية الفلسطينية، “أطلع الرئيس نظيره الإيطالي على آخر تطورات القضية الفلسطينية، في ظل ما تتعرض له مدينة القدس والمقدسات من انتهاكات يومية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، والجهود السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية”.

وأشارت الوكالة إلى أن الاجتماع بحث أيضا “العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، حيث أكد سيادته أهمية هذه العلاقات وضرورة استمرارها وتطويرها، مثمنا الدعم الإيطالي ومواقف إيطاليا الداعمة لحقوق شعبنا في كافة المحافل”

وحضر اللقاء عن الجانب الفلسطيني، وزير الخارجية رياض المالكي، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس رمزي خوري، ومصطفى أبو الرب مستشار الرئيس، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفيرة فلسطين لدى إيطاليا عبير عودة.