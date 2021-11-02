وكيل وزارة الصحة الايطالي يدعو لتمديد حالة طوارئ كورونا لثلاثة أشهر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف وكيل وزارة الصحة في الحكومة الايطالية بييرباولو سيليري بـ”المعقول” تمديد حالة الطوارئ الصحية الخاصة بوباء كوفيد-19، التي تنتهي نهاية العام الحالي، لثلاثة أشهر أخرى.

وشدد وكيل الوزارة، في تصريح صحفي، إلى أنه “يجب أن نمضي قدما في إعطاء الجرعة المعززة الثالثة” من اللقاحات المضادة للفيروس للفئات الضعيفة والمسنة، مشيرا إلى أنه بتحصين 90% من الأشخاص في إطار حملة التطعيم الوطنية، “فإننا نحتوي تقدم الفيروس ولكن يجب علينا إكمال العمل والبحث بعناية عن متحورات” محتملة.

وقال “لقد قطعنا بالفعل شوطًا طويلاً في الأشهر الستة الماضية، أعتقد أن 3 أشهر تمديد حالة الطوارئ تعتبر أمرا معقولا. أنا أتحدث هنا كطبيب وليس كسياسي”.