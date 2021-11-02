إيطاليا: وصول 300 مهاجر إلى جزيرة لامبيدوزا خلال 48 ساعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت مصادر أمنية إيطالية إن رسوّ قوارب الهجرة يستمر على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية، التي شهدت 14 عملية رسوّ حملت إليها 300 مهاجر، خلال 48 ساعة.

وأعلنت المصادر ذاتها عن “عملية رسوّ صغيرة خلال الليل، حين اعترض رجال قوات الشرطة المالية قاربًا صغيرًا على متنه 7 تونسيين على بعد 1.5 ميل بحري عن ساحل الجزيرة”، كما “أوقفوا قاربا آخر يحمل 5 أشخاص عند مدخل ميناء الجزيرة عند حوالي الساعة 4.30 صباحاً”. وذكرت المصادر الأمنية أنه “في كلتا الحالتين، تم الاستيلاء على القوارب المستخدمة في العبور ونقل المهاجرون إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا”.

وفي السياق ذاته، كتبت منظمة (Sos Mediterranee) على (تويتر) عن “عملية إنقاذ جديدة تمت في منطقة وسط البحر المتوسط”، حيث “أنقذ 44 شخصًا، بينهم 4 نساء و5 قاصرين، بواسطة سفينة (أوشن فايكينغ) التي تحمل العلم النرويجي”.

وذكرت المنظمة غير الحكومية الفرنسية الألمانية، أنه “عند منتصف الليل، رصدت (أوشن فايكنغ)، على بعد 200 متر فقط عنها، أناساً يتسللون في الظلام في عرض البحر، فقامت بانتشالهم على متنها”.