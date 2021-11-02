جمعيات إيطالية: تنقل المهاجرين في الاتحاد الأوروبي ليس خياراً بل حق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكدت جمعيات إيطالية، أن إمكانية تنقل المهاجرين بين دول الاتحاد الأوروبي لا تندرج ضمن الخيارات، بل الحقوق.

هذه هي إحدى النتائج الأولى التي تم إبرازها خلال ندوة “التنقل في الاتحاد الأوروبي حق قيد الإنشاء”، التي عقدت في نهاية مشروع “إيوريكا: مفتاح للوصول إلى حقوق الاتحاد الأوروبي في مقاطعة پوليا (جنوب)”، الذي حضره الرئيس الوطني لاتحاد الجمعيات المسيحية للعمال الإيطاليين (Acli) إيتالو ساندريني، رئيس الاتحاد في پوليا، وغيرهم.

وانطوت النتائج على أنه “لا يزال هناك طريق طويلة لنقطعها حتى يتم دمج المواطنين الأوروبيين الذين قرروا الانتقال من بلدانهم إلى أراضي پوليا حقًا”، والتي تشمل: “التوظيف غير القانوني والرعاية الاجتماعية المخفية فيما يتعلق بالعمل الزراعي، وكذلك المضايقات في العمل المنزلي، اللذان يمثلان اثنان من الأوبئة التي ينبغي محاربتها إن كنا نريد إدراج التنقل بين الحقوق فعلاً”.

وذكر مسؤولو المشروع، “الذي تسهم بتمويله المفوضية الأوروبية، يدخل في إطار البرنامج الأوروبي للحقوق والمساواة والمواطنة”، وهو “يهدف إلى تبسيط ممارسة حقوق التنقل والإدماج والمشاركة للمواطنين الأوروبيين في الدول الأعضاء التي تستضيفهم، بفضل تبادل الممارسات الجيدة الوطنية وعبر الوطنية لمستوى الوصول إلى المعلومات الرقمية واستخدامها وتجنب أي شكل من أشكال التمييز”.