برلسكوني: لا توفر للشروط اللازمة في مرشحة لمنصب الرئاسة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال زعيم حزب (فورتسا إيتاليا) سيلفيو برلسكوني إن الشروط اللازمة لمنصب رئاسة الجمهورية لا تتوفر في مرشحة ما في البلاد.

وفي تصريحات تضمنها كتاب للصحفي الايطالي برونو فيسبا، يصدر بعد غدٍ بعنوان: لماذا دمر موسوليني إيطاليا (وكيف يعيد دراغي إحيائها؟)، أضاف برلسكوني، أن “الـ(كويرينالي)، قصر الرئاسة، يحتاج إلى صورة امرأة تتصدر دور البطولة في العالم السياسي، الاجتماعي، الثقافي والاقتصادي”، لكن “لا يبدو لي أن هذه المرأة قد كشفت عن نفسها بعد”.

هذا وتنتهي ولاية ماتّاريلا الرئاسية في شباط/فبراير القادم، في حين من المتوقع أن تستمر حكومة دراغي حتى نهاية الدورة التشريعية في ربيع عام 2023.