إيطاليا: 2834 إصابة بكوفيد و41 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 2834 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم في أنحاء البلاد.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم تسجيل 41 حالة وفاة أخرى”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا 132.202 منذ بدء حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وذكرت النشرة الصحية أنه “تم في الساعات الـ24 الأخيرة اجراء 238,354 تحليل كشف عن العدوى”، والتي “اقتربت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس من 1.2٪”.