مسؤول صحي إيطالي: لا حجر صحي للصفوف المدرسية إلا بعد 3 حالات إيجابية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد مسؤول صحي إيطالي أن “الحجر الصحي لطلاب صف ما في المدرسة، سيتم تفعيله فقط بعد ظهور 3 حالات عدوى فيه.

وقال وكيل وزارة الصحة أندريا كوستا في تصريحات متلفزة الثلاثاء، إنه “سيتم بالفعل اعتماد بروتوكول المدرسة الجديد بين اليوم وغد”، مبيناً أن “الهدف هو تقليص التعلم عن بعد إلى الحد الأدنى”، وأن “هذا البروتوكول يشمل حالات عديدة، ولا يتم بموجبه تفعيل الحجر الصحي لأي فصل مدرسي إلا بعد ظهور 3 حالات”.

أما بالنسبة لتمديد حالة الطوارئ، فقد أضاف أنه “سنقوم بتقييم الوضع، نحتاج للوصول إلى نسبة 90٪ من الأشخاص الملقحين، وهي العتبة التي من شأنها أن تسمح لنا بالتعامل بشكل أفضل مع الوباء”.

وتابع “علينا إعطاء الأمل، فإذا وصلنا إلى 90٪، يمكننا التفكير بإعادة صياغة إجراءات بطاقة المرور الخضراء”، وشدد كوستا في النهاية: “سنفكر في مرحلة لاحقة، إذا بقي هذا العدد الكبير من الأشخاص غير الملقحين، فمن الواضح أنه سيكون عنصرًا ذا تأثير على الأوضاع”.