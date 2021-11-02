كيري: في COP26 إلحاح والتزام أكبر من المؤتمرات السابقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

غلاسكو – قال المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للمناخ، جون كيري، إن “هناك شيء أكبر وأكثر إلحاحًا والتزامًا هنا (في COP26 التي انطلقت اليوم وتستمر حتى 12 الشهر الجاري) مما كنا عليه في المؤتمرات السابقة، وأعتقد أننا سنحقق طموحًا قياسيًا”.

وأكد كيري الذي شارك بصفته وزيراً للخارجية في (COP21) الذي انتهى باتفاقيات باريس، في مقابلة مع شبكة (CNN) من غلاسكو، أن “شيئًا مختلفًا يحدث في قمة (Cop26)، لم تشهده القمم السابقة”.

وأعرب السياسي الأمريكي عن الاقتناع بأن “هدف إبقاء الاحتباس الحراري أقل من 1.5 درجة هو هدف قابل للتحقيق، إذا كان الناس سيفعلون ما قرروه في خططهم المحددة”.

وخلص كيري متسائلا: “هل هو أمر صعب؟ بالطبع إنه صعب، بل صعب للغاية، لكن أفضل شيء هو الدفع من أجل تحقيق هذا الهدف”.