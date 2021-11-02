فون دير لاين: 80 دولة تتحد لخفض انبعاثات الميثان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

غلاسكو – قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن هناك 80 دولة تتحد لخفض انبعاثات غاز الميثان.

وأضافت فون دير لاين في مداخلتها خلال قمة (Cop26) الأممية حول المناخ في غلاسكو التي انطلقت اليوم وتستمر حتى 12 الشهر الجاري، أن “خفض انبعاثات غاز الميثان هو أدنى الثمار المعلقة، وأقرب هدف سهل المنال لتقليل الانبعاثات المُغيّرة للمناخ، كونه غازًا يسخن الغلاف الجوي أكثر بكثير من ثاني أكسيد الكربون”.

وذكرت المسؤولة الأوروبية أن “في 17 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن الميثاق العالمي بشأن غاز الميثان. ومنذ ذلك الحين، عمل جون كيري وفرانس تيمرمانس بجد للحصول على أكبر دعم، واليوم نطلق التعهد العالمي بشأن الميثان: لقد وقعت عليه أكثر من 80 دولة. إنه أمر رائع”.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن “في (COP26) بغلاسكو، إلى جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيتم خفض انبعاثات الميثان من قبل الدول الملتزمة بنسبة 30٪ بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2020″، وخلصت إلى القول إن “المفوضية الأوروبية ستقترح قواعداً اعتبارا من الشهر المقبل، للحد من انبعاثات الميثان في الاتحاد الأوروبي”.