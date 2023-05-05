وزير الداخلية الإيطالي: خطر اندلاع أزمة جديدة في السودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، إن هناك خطر اندلاع أزمة جديدة في السودان، والتي لا ينبغي أن يجد الاتحاد الأوروبي نفسه غير مستعد لها.

ومتحدثًا في النسخة الرابعة عشرة من حفل توزيع جائزة غويدو كارلي، الملتئم في دار أوبرا روما، أضاف بيانتيدوزي، أن “اهتمامنا جميعاً ينصب على الأحداث الجارية في السودان، والتي من شأنها أن تخلق أزمة إنسانية أخرى خارجة عن السيطرة، مع ما يترتب على ذلك من الدفع لفرار مئات آلاف الأشخاص”.

وأشار الوزير إلى أنه “بالتالي، عدم الاستعداد لهذه التدفقات من قبل الاتحاد الأوروبي، سيكون خطأ فادحًا للغاية”، والذي “سيصطدم بالقدرة الكبيرة التي أظهرتها أوروبا للتعامل مع عواقب الأزمة الأوكرانية”.

يذكر أن الجائزة المذكورة سلفاً، والتي تحمل اسم محافظ البنك المركزي الإيطالي ووزير الخزانة السابق، تمنح كل عام لشخصيات تتميّز بالتزامها الاجتماعي، نجاحاتها في مجال ريادة الأعمال، وكذلك لحملها هيبة الموهبة والعبقرية الإيطالية في العالم.