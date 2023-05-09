غوتيريش يستبعد انطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

مدريد- رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه “لا يوجد حاليا أي احتمال للسلام” بين روسيا وأوكرانيا لأن “الجانبين مقتنعان أنهما قادران على الفوز”.

وأبدى غوتيريش في مقابلة مع صحيفة (إل باييس) الإسبانية نُشِرت الثلاثاء، “تشاؤما” بشأن قدرة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على التوسط لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا التي اندلعت في شهر شباط/فبراير من العام الماضي.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة “لسوء الحظ، لا أعتقد أن مفاوضات سلام ممكنة في الوقت الراهن. كلا الجانبين مقتنعان أنهما قادران على الفوز. كان هذا غزوًا روسيًا مخالفًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لكنني لا أعتقد أن روسيا مستعدة للانسحاب من الأراضي التي تحتلها حاليًا وأوكرانيا تأمل في استعادتها”.

ولكن غوتيريش، دعا في وقت لاحق الثلاثاء لدى تسلمه (جائزة كارلوس الخامس الأوروبية) بحضور ملك اسبانيا، إلى “العمل على صنع السلام والحفاظ عليه كل يوم وبلا كلل”، مشيرا إلى أنه “في عالم يمزق نفسه يتعين معالجة الانقسامات ومنع التصعيد والاستماع إلى المظالم”. وقال “بدلاً من الرصاص، نحتاج (اليوم) إلى ترسانات دبلوماسية”.