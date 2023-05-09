شولتس: حزمة العقوبات الحادية عشرة ضد روسيا ليست الأخيرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ ـ قال المستشار الألماني أولاف شولتس: “نحن نناقش بالفعل إجراء مزيد من التحسينات على نظام العقوبات”، ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا “ولن تكون الحزمة القادمة هي الأخيرة”، بل “إنه سعي مستمر لا نلبث نعمل عليه”.

وأضاف شولتس، متحدثًا خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، الثلاثاء، أنه “يجب علينا أن نتطلع إلى إعادة إعمار أوكرانيا”، حيث “ستكون هناك حاجة إلى رؤوس أموال على المدى الطويل”.

وخلص السياسي الألماني الى القول، إن “هناك فرصة عظيمة: أوكرانيا كدولة مزدهرة، ديمقراطية وأوروبية، والتي تمثل أوضح رفض ممكن لسياسة فلاديمير بوتين غير الشرعية والرجعية إزاء قارتنا”.