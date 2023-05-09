السفير الأوروبي لدى كوسوفو يشدد على أهمية مفاوضات التطبيع بين بلغراد وبريشتينا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى كوسوفو، توماس سزونيوغ إن الاتحاد “ليس مجرد اتحاد سياسي واقتصادي”، بل إنه “مشروع لبناء السلام، تم إنشاؤه في أعقاب الحرب العالمية الثانية، بهدف تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في أوروبا”.

وشدد الدبلوماسي، في تصريحات نقلتها عنه المفوضية الأوروبية أثناء مشاركته الثلاثاء في أنشطة احتفالات (يوم أوروبا) على أنه “من الأهمية بمكان أن تستمر المفاوضات حول تطبيع العلاقات” بين كوسوفو وصربيا بتيسير من الاتحاد الأوروبي وأن تجلب “حلولاً دائمة لصالح جميع السكان وبناء الجسور بين المجتمعات”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن منتصف الشهر الماضي تشكيل لجنة مراقبة مشتركة مع كوسوفو وصربيا بشأن مسار مفاوضات تطبيع العلاقات بين البلدين وتنفيذه.

وأشار سفير الاتحاد الأوروبي لدى كوسوفو في حديثه إلى أن “قضية تحرير التأشيرات التي لم يتم حلها كانت بمثابة سحابة قاتمة على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وكوسوفو على مدار العقد الماضي، ويسعدني كثيرًا أن أقول إنه اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2024، لن يحتاج سكان كوسوفو إلى تأشيرات للزيارات السياحية قصيرة الأجل إلى منطقة شنغن”، شاكرا الرئاسة التشيكية للمجلس الأوروبي، خلال النصف الثاني من العام الماضي، والرئاسة السويدية الحالية على “مساهمتهما في هذا الصدد”.

وأشار السفير إلى إجمالي المساعدة المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى كوسوفو بموجب خطة العمل الفورية للمساعدة قبل الانضمام، من عام 2007 حتى الآن، قد “تجاوزت 1.4 مليار يورو”، وذلك من أجل “تطوير اقتصاد كوسوفو وبنيتها التحتية وتحسين التعليم وحماية البيئة ومواءمة تشريعاتها مع تشريعات الاتحاد الأوروبي”.