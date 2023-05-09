جوزيبي كونتي: لا توافق مع ميلوني حول التعديلات الدستورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، رئيس حركة خمس نجوم المعارضة عدم التوصل إلى نقاط توافق مع رئيسة الوزراء جورجا ميلوني حول تعديلات دستورية تهدف إلى حكومات أكثر استقرارًا وتوسيع صلاحيات رئيس الحكومة.

وقال كونتي للصحفيين الثلاثاء في أعقاب اللقاء مع رئيسة الوزراء “المسألة هي أنه على الأقل في هذا الاجتماع الأول لم نتوصل إلى توافق. نحن نؤيد الحلول المعقولة وأيضًا تعزيز سلطات رئيس الوزراء، ولكن في إطار متوازن لا يضر بالنموذج البرلماني المفيد للغاية من أجل نظام أكثر شمولية”.

وشدد كونتي على أن “وظيفة رئيس الجمهورية مهمة جدا لنا وهي ضمانة وتخدم التماسك الوطني”، معلنا استعداد حركة خمس نجوم المشاركة في الحوار عبر “لجنة برلمانية مخصصة” لهذا الغرض.

وقد ميلوني قبل بدء لقاءاتها مع قادة المعارضة على أنه “لا توجد نصوص مكتوبة حتى الآن، بل أهداف تسعى لتحقيقها” بشأن التعديلات الدستورية. وقالت “نريد الاستماع، لكن ندعو المعارضة إلى عدم اتخاذ مواقف استباقية. أنا أبحث عن نقاط تقارب وهذا أمر جيد إذا تعلق الأمر بخيارات مشتركة”.

وكان حزب ميلوني (إخوة إيطاليا) قد طالب في السابق بنظام رئاسي على غرار النظام الرئاسي الفرنسي، ولكنه يدعو الآن لتقوية دور رئيس الحكومة الذي يتم اختياره عبر الانتخاب المباشر.