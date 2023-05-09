فون دير لاين: جوهر حزمة العقوبات الجديدة على روسيا منع التحايل على تلك السارية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا ستطال “كيانات روسية ودول أخرى تتحايل على العقوبات”، في إشارة إلى إمكانية حظر تصدير بعض المنتجات إلى بلدان ثالثة إذا تبين أن هذه المنتجات ينتهي بها المطاف في روسيا.

وقالت، في مؤتمر صحفي في كييف إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “إن جوهر هذه الحزمة هو قمع التحايل” على العقوبات السارية، معلنة “التنسيق الوثيق” في هذا الصدد مع “مع شركائنا الدوليين، وخاصة من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى”.

وأضافت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي “أولاً، نقوم بصقل أدواتنا الحالية: بإضافة المزيد من المنتجات إلى حظر العبور. على سبيل المثال، منتجات تكنولوجيا متقدمة أو أجزاء طائرات تذهب إلى روسيا عبر بلدان ثالثة”. وقالت “لقد شهدنا مؤخرًا نموًا غير عادي في التدفقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وبعض دول ثالثة”، لم تسمها.

وأضافت “هذه الأداة ستكون الملاذ الأخير وسيتم استخدامها بحذر بعد تحليل شامل للمخاطر وموافقة الدول الأعضاء. لكن يجب ألا يكون هناك شك في أننا نعمل ضد الالتفاف على العقوبات”.