الأمن والطاقة يتصدران أجندة زيارة ماتّاريلا للنرويج غداً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال ديوان الرئاسة الإيطالية إن “الزيارة الرسمية إلى النرويج التي سيؤديها رئيس الجمهورية، سيرجو ماتّاريلا، والمقرر أن تبدأ مساء غد الأربعاء وتستمر حتى الجمعة، ستتمحور حول مسألتي الأمن والطاقة”.

وأضاف بيان لقصر (كويرينالي)، مقر رئاسة الجمهورية، إن “هذين الموضوعين منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل عام ونصف، يتخللان الأجندة الداخلية والدولية بشكل يومي، ويرتبطان بالدور الذي تلعبه النرويج على الساحة الدولية، سواء أكان في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي أم في العلاقات الثنائية مع بلادنا”.

وذكرت البيان، أن “أوسلو لم تتردد في الواقع أبدًا في تقديم الدعم العسكري والإنساني لكييف، واضعة نفسها كأحد عناصر تلك الكتلة الاسكندنافية التي بدأت تتشكل في الأشهر الأخيرة مع دخول فنلندا إلى الناتو والسويد في المستقبل”، والتي “بفضل احتياطياتها من النفط والغاز، تمكنت من تنويع مصادر إمدادات الطاقة، لتصبح المورد الأول لأوروبا وشريكًا لإيطاليا، التي تعمل مع شركات رائدة مثل (إيني) و(سايبم)”.

وأشارت مذكرة الرئاسة إلى أن “الأمر لا يقتصر على ذلك وحسب، بل يُنظر إلى النرويج على أنها نموذج لتطوير المصادر المتجددة، إذ تضع نفسها في طليعة طاقة الرياح، واحتجاز الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون”. وعلى وجه التحديد، “ستكون القضايا المتعلقة بالمستقبل الأخضر، سواء أكان من حيث الآثار الأكاديمية أو الاقتصادية، هي الطبق الرئيسي لليوم الثاني من مهمة رئيس الدولة”.