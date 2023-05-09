شولتس: لن يعود “قانون الأقوى” إلى أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ ـ أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، القول، إن “لا أحد منا يريد العودة إلى الأزمنة التي كان فيها قانون الأقوى يسود في أوروبا، عندما كان على البلدان الأصغر أن تخضع للدول الأكبر، عندما كانت الحرية امتيازًا للقلة وليست حقًا للجميع”.

وأضاف شولتس، متحدثًا خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بمناسبة الاحتفال بيوم أوروبا، الثلاثاء، أنه “استشهاداً بقول أوسكار وايلد: المستقبل ملك لأولئك الذين يرون الاحتمالات قبل أن تصبح واضحة”، لذا “فهو ببساطة، لا يرتبط بنزعة الحنين إلى الماضي، كما أنه لا ينتمي بالتأكيد إلى التحريفين، الذين يحلمون بالمجد الوطني أو للمتعطشين إلى السلطة الإمبريالية”، مبينا أن “الأوكرانيين يدفعون بحيواتهم ثمن هذا الجنون من الدولة المجاورة القوية”.

وأشار السياسي الألماني، إلى أنه “على بُعد ألفين ومائتي كيلومتر شمال الشرق من هنا، ينشر بوتين اليوم جنوده ودباباته وصواريخه في موسكو. دعونا لا نخاف، لنظل ثابتين في دعمنا لأوكرانيا طالما لزم الأمر”، فـ”اتحادنا الأوروبي المتحد في تنوعه، هو أفضل ضمان بأن هذا الماضي لن يعود”.

وخلص المستشار الألماني الى القول، إن “هذا هو السبب في أن رسالة 9 مايو/أيار ليست تلك التي تنطلق اليوم من موسكو، بل رسالتنا هي أن الماضي لن ينتصر على المستقبل، وأن المستقبل، مستقبلنا، هو الاتحاد الأوروبي”.