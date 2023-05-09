جينتيلوني يدعو لاستغلال كامل للموارد الضرورية للنمو المستدام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نابولي ـ قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني: “لقد أنشأنا صندوق الجيل القادم للاتحاد الأوروبي وخطط التعافي لبلدانه، في ظل مراعاة أهداف التنمية المستدامة”. وأضاف جينتيلوني في رسالة بالفيديو لمهرجان التنمية المستدامة الذي ينظمه التحالف الإيطالي للتنمية المستدامة (Asvis) في نابولي (مقاطعة كامبانيا ـ جنوب) الثلاثاء، أن “الركائز الست التي تم تقسيم الخط الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (NRRP) عليها، تتبع تلك الأهداف المشتركة، وينطبق الشيء نفسه على الصناديق الهيكلية ضمن سياسة التلاحم”.

وأردف: لهذا السبب، “استغلوا هذه الركائز بالكامل، فهي موارد ضرورية لإعادة إطلاق نمو اقتصادي لا أقوى فحسب، بل أكثر استدامة أيضاً”، مذكّراً بأن “الاتحاد الأوروبي أقدم في السنوات الأخيرة على سلسلة من المبادرات المهمة لتحقيق أهداف أجندة الأمم المتحدة لعام 2030، ومن بينها، تجدر الإشارة إلى الصفقة الأوروبية الخضراء، قانون المناخ الأوروبي وخطة العمل من أجل الركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية”.

وتابع رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق: “ثم وافقنا على التدابير اللازمة للحد من عدم المساواة، بما في ذلك القواعد الأوروبية الجديدة للحد الأدنى للأجور وتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال قيادة الشركات”.

وأشار جينتيلوني، إلى أن “الاتحاد الأوروبي كان في طليعة المفاوضات التي قادت إلى الاتفاقية الدولية بشأن فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، وهي خطوة تاريخية إلى الأمام من ناحية الإنصاف”، فضلا عن “الاتفاق التاريخي بشأن حماية التنوع البيولوجي أيضاً، وقمة (Cop 15) التي انعقدت في كانون الأول/ديسمبر الماضي”.