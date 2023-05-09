وزير إيطالي: سنقيم كيفية إدراج الطاقة النووية بمزيج الطاقة الوطني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن وزير إيطالي، عن العزم على تقييم السبيل الأفضل لإدراج الطاقة النووية في مزيج الطاقة الوطني لبلاده للسنوات القادمة.

وأعرب وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جِلبيرتو بيكيتّو فراتين، عن “الشكر للبرلمان بأكمله، أغلبية ومعارضة، على التزامهما بمناقشة قضية الطاقة النووية وعلى توجيههما الدقيق للحكومة”، بخصوص الاقتراح الذي وافق عليه البرلمان اليوم بشأن الطاقة النووية.

وأضاف الوزير: “يقولون إن البحث والتجارب في العقود الأخيرة قطعت خطوات هائلة”، وأنه “وفقًا للعلماء، فإن الطاقة النووية من الجيل الرابع آمنة بقدر ما هي نظيفة”، لذلك “سنلتقي الآن شركائنا الأوروبيين ونقيّم، بأقصى قدر من الاهتمام، كيفية تضمينها في قطاع الطاقة الوطني المختلط للعقود القادمة”.

وأشار الوزير المنتمي إلى حزب (فورتسا إيتاليا)، إلى أن ما سلف ذكره، يأتي “على صعيد تحقيق أهداف إزالة الكربون التي وضعها الاتحاد الأوروبي، بمساهمة الطاقة النووية أيضاً، حتى بلوغ الهدف النهائي المتمثل في الحياد المناخي عام 2050”.