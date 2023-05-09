مسؤولة إيطالية: خطة التعافي استثمار بمصداقية بلادنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أكدت مسؤولة إيطالية، أن “مع الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (NRRP)، نحن نخاطر كثيراً، فهي ليس الاستثمار الأكبر من حيث الموارد التي قدمتها أوروبا لبلدنا وحسب”، بل “استثمار في مصداقية إيطاليا أيضاً”.

وقالت نائبة رئيس مجلس النواب، آنا أسكاني، متحدثة في الاجتماع “سيناريو المهن: اليوم وغداً”، الملتئم في روما الثلاثاء، إن الخطر السالف الذكر، يأتي “لأن إيطاليا وضعت نفسها في أوروبا كمحاور موثوق به”، لذلك “فلنكن قادرين على احترام الاتفاقيات وتحقيق الأهداف”، فـ”عدم تحقيقها لا يعني خسارة الموارد فحسب، بل فقدان المصداقية أيضاً أولا وقبل كل شيء”.

وشددت البرلمانية على أن “إعادة بناء موروث المصداقية الذي اكتسبناه في عهد حكومة دراغي تجازف بأن تصبح مشكلة”، وبهذا المعنى، “يجب أن يكون هناك تعاون بين الأغلبية والمعارضة، ولكن بشرط مسبق ينطوي على الشفافية التامة فيما يتعلق بالوضع الراهن، وهو ما ينقصنا اليوم”. وأشارت أسكاني، إلى أنه “لسنا اليوم في وضع يسمح لنا بمعرفة أيِّ من هذه هي الأهداف التي تعتقد الحكومة حاليًا أنها لم تعد قابلة للتحقيق وتحتاج إلى تغيير”، كما “يمكن أن يؤدي ذلك أيضاً إلى تأخير تحقيق هذا الجزء من الخطة الذي يتعلق بعالم المهن”.