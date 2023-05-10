وزير الداخلية الإيطالي: مداهمات قوى إنفاذ القانون تؤكد مكافحة الجريمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو ـ أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، أن المداهمات التي تجريها قوى إنفاذ القانون، ما هي إلا تاكيد لتصدّينا للجريمة.

وفي تصريحات من عاصمة مقاطعة لومباردية الأربعاء، على هامش مشاركته باجتماع اللجنة الإقليمية للنظام والأمن العامين، أضاف الوزير أنه “أثناء تواجدي في ميلانو اليوم لمعالجة قضايا الأمن في المنطقة، تم تنفيذ عمليتين أمنيتين مهمتين نسقتهما مديرية مكافحة المافيا في محافظة كاتانتزارو”.

وذكر وزير الداخلية، أن العملية الأولى “ضد تنظيم إجرامي تابع لمافيا ندرانغيتا، متشعب في جميع أنحاء البلاد”، والثانية “ضد عصابة تمشط عبر الحدود الوطنية لتهريب المهاجرين”، مبيناً أن “هذه العمليات تؤكد حضور وفاعلية نظامنا الأمني، ​​والذي سيظل مستعداً دائماً لكبح الظواهر الإجرامية وتقديم إجابات ملموسة للضرورة المتمثلة بحماية الشرعية”.

وأشار بيانتيدوزي إلى أن “القبض على الجاني المزعوم بارتكاب أعمال عنف جنسية في نيسان/أبريل الماضي قرب محطة قطارات ميلانو، يعد إشارة مميزة ومهمة جدا للمدينة”. واختتم مشيداً بـ”الالتزام الاستثنائي للسلطتين القضائية والأمنية بضمان أمن هذه المدينة الكبرى”.