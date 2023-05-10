أوكرانيا والتحضيرات لقمة الناتو تتصدر أجندة زيارة ميلوني لجمهورية التشيك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ براغ ـ أعلنت الحكومة الإيطالية أن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني وصلت إلى جمهورية التشيك في زيارة رسمية.

وقالت مذكرة لقصر (كيجي)، مقر الحكومة الإيطالية، إن “رئيسة الوزراء وصلت إلى براغ”، حيث “كان باستقبالها نظيرها التشيكي، بيتر فيالا”، وذلك “لعقد اجتماع ثنائي بمقر إقامة رئيس الوزراء”، (فيلا كراماتوفا).

وأضاف البيان، أنه “بعد الاجتماع الثنائي، سيصدر الزعيمان بيانات للصحافة في وقت مبكر من بعد الظهر”، وأن “من المقرر أن يتم عصراً، عقد اجتماع بين ميلوني ورئيس الجمهورية بيتر بافيل، في قلعة براغ”.

وبهذا الصدد أوضحت مصادر من قصر (كيجي) أن “في اللقاء مع رئيس الوزراء فيالا، ستركز (ميلوني) على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذلك على بعض القضايا الأوروبية مثل الهجرة، الطاقة والحوكمة الاقتصادية”.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه “في المحادثات اللاحقة مع الرئيس بافيل، سيتم تناول قضايا دولية بشكل أساسي، كالحرب في أوكرانيا والتحضيرات لقمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)”.